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Онколог назвала шесть способов предотвращения рака поджелудочной железы

Общество
Онколог назвала шесть способов предотвращения рака поджелудочной железы
pixabay.com  /  derneuemann

Москва, 13 июня. Рак поджелудочной железы считается одним из самых смертельно опасных, поскольку тяжело поддается лечению, рассказала врач онколог-гатроэнтеролог Ана Алгюль.

Сидячий образ жизни, ожирение, алкоголь и курение нередко способствуют образованию раковых опухолей в поджелудочной железе. Соблюдение простых рекомендаций позволит минимизировать риск развития этого заболевания, подсказала специалист.

Употребление большого количество клетчатки, а также отказа от жиров и углеводов позволит снизить вероятность возникновения раковой опухоли. Умеренная физическая нагрузка также пойдет на пользу любому организму. Сигареты и алкоголь также стоит исключить из своего образа жизни. Регулярная проверка на УЗИ позволит выявить заболевание на ранних стадиях, заключила Алгюль в комментарии РИА Новости.

Странная хрипота в голосе может указывать на рак щитовидной железы, заявили британские специалисты. В то же время, этот симптом может быть признаком бактериальной инфекции.

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питание профилактика рак поджелудочной железы
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