Квартира Волочковой в центре Петербурга сдается за полмиллиона рублей в месяц

Санкт-Петербург, 13 июня. Балерина Анастасия Волочкова ищет «добропорядочных людей», которые снимут ее роскошную квартиру недалеко от Русского музея в Петербурге за полмиллиона рублей в месяц.

Исполнительница оригинальных шпагатов и пируэтов Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала объявление о сдаче своей квартиры в самом сердце Северной столицы. Шикарные апартаменты располагаются на Итальянской улице недалеко от Русского музея. Балерина готова сдать жилье только «добропорядочным людям» за скромные 500 тысяч рублей в месяц.

Пользователи Сети уже нашли более подробную информацию о квартире Волочковой на одном из популярных сайтов недвижимости. Как говорится в объявлении, недвижимость площадью 200 кв. метров располагается на третьем этаже пятиэтажного дома. В объявленные полмиллиона рублей в месяц не входит плата за коммунальные услуги, уточняется на сайте.

Фотографии квартиры Анастасия Волочкова показала на своей странице в Instagram. Убранства комнат потрясло многих подписчиков. Балерина не смогла обойтись в оформлении интерьеров без лепнины, позолоты и мрамора. В комментариях артистку подняли на смех, а ее роскошную квартиру назвали «пошлостью».

«Дорого-богато! Цыганам мажористым понравится!»; «Кто в таком аляпистом интерьере жить-то сможет?; «Я думала такая пошлось в 90-х осталась» — высказались подписчики.

Ранее Звезда шпагатов Анастасия Волочкова пригрозила Большому театру оглаской и пообещала публично рассказать о незаконных действиях культурного учреждения. Она объявила на своей странице в Instagram, что подала иск на руководство Большого театра.