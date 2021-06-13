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Квартира Волочковой в центре Петербурга сдается за полмиллиона рублей в месяц

Шоу-бизнес
Квартира Волочковой в центре Петербурга сдается за полмиллиона рублей в месяц
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Санкт-Петербург, 13 июня. Балерина Анастасия Волочкова ищет «добропорядочных людей», которые снимут ее роскошную квартиру недалеко от Русского музея в Петербурге за полмиллиона рублей в месяц.

Исполнительница оригинальных шпагатов и пируэтов Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала объявление о сдаче своей квартиры в самом сердце Северной столицы. Шикарные апартаменты располагаются на Итальянской улице недалеко от Русского музея. Балерина готова сдать жилье только «добропорядочным людям» за скромные 500 тысяч рублей в месяц.

Пользователи Сети уже нашли более подробную информацию о квартире Волочковой на одном из популярных сайтов недвижимости. Как говорится в объявлении, недвижимость площадью 200 кв. метров располагается на третьем этаже пятиэтажного дома. В объявленные полмиллиона рублей в месяц не входит плата за коммунальные услуги, уточняется на сайте.

Фотографии квартиры Анастасия Волочкова показала на своей странице в Instagram. Убранства комнат потрясло многих подписчиков. Балерина не смогла обойтись в оформлении интерьеров без лепнины, позолоты и мрамора. В комментариях артистку подняли на смех, а ее роскошную квартиру назвали «пошлостью».

«Дорого-богато! Цыганам мажористым понравится!»;

«Кто в таком аляпистом интерьере жить-то сможет?;

«Я думала такая пошлось в 90-х осталась» — высказались подписчики.

Ранее Звезда шпагатов Анастасия Волочкова пригрозила Большому театру оглаской и пообещала публично рассказать о незаконных действиях культурного учреждения. Она объявила на своей странице в Instagram, что подала иск на руководство Большого театра.

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Все новости / Шоу-бизнес / Квартира Волочковой в центре Петербурга сдается за полмиллиона рублей в месяц
волочкова недвижимость балерина
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