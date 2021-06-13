Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 20:01
19:59
Происшествия
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
19:56
Политика
Немецкий журналист назвал главную ошибку Третьего рейха при нападении на СССР
19:50
Армия
ВСУ заменяют СВД на американские винтовки
19:43
Армия
Беспилотный корабль ВМС США преодолел восемь тысяч километров автономно
19:41
Армия
Начались испытания нового крупнокалиберного пулемета для нужд ВСУ
19:40
Спорт
Боксер-тяжеловес Поветкин объявил об уходе из спорта
19:40
Видео
Анамнез недели: Евро-2020 и арест блогера Юрия Хованского
19:39
Общество
Жириновский призвал закрыть границы РФ до спада заболеваемости COVID-19 в мире
19:38
Армия
Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал о подготовке террористов на базе полка «Азов»
19:38
Происшествия
Пять человек пострадали при ДТП с участием фуры и маршрутки в Волгограде
Все новости

Певица Слава рассказала о романах на стороне

349
Шоу-бизнес
Певица Слава рассказала о романах на стороне
instagram.com  /  @nastya_slava

Москва, 13 июня. Гостьей в «ДНК-шоу» у певицы Лолиты Милявской стала певица Слава. Она расскала о личной жизни и пагубных пристрастиях.

У артистки Славы в эфире программы генетики выявили склонность к паранойе. Ведущая проекта «ДНК-шоу» Лолита Милявская предположила, что именно это может быть причиной того, что артистка ни разу не выходила замуж.

Многие фанаты звезды убеждены, что она скрепила узами брака отношения с Константином Морозовым, от которого родила дочь Александру. Однако сама Слава эти слухи опровергла.

Девушка рассказала, что сейчас она живет вместе с человеком, которого любит. Также знаменитость заявила, что вообще не является сторонницей свадьбы — она всегда хотела быть вольной птицей и даже в детстве не мечтала о замужестве. Лолита предположила, что склонные к паранойе люди могут доверять только себе. Слава подтвердила догадки коллеги по цеху.

«Не испытываю прямо доверия даже к близким людям», — рассказала девушка.

Слава также сообщила, что со своим партнером Анатолием Данилицким, директором ЗАО «Национальная резервная корпорация» они в отношениях уже 20 лет. По ее словам, за столь долгий период отношений у них обоих были отношения на стороне, но они это пережили и продолжили быть вместе.

ФАН сообщал, что Лолита Милявская готова к летнему сезону. Она надела яркий купальник с глубоким декольте и призвала считать ее ЛГБТ-иконой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певица Слава рассказала о романах на стороне
Лолита шоу-бизнес слава
Комментировать
Эксклюзив
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 109360 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 80794 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 61509 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 46485 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 44077 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru