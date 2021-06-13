Певица Слава рассказала о романах на стороне

Москва, 13 июня. Гостьей в «ДНК-шоу» у певицы Лолиты Милявской стала певица Слава. Она расскала о личной жизни и пагубных пристрастиях.

У артистки Славы в эфире программы генетики выявили склонность к паранойе. Ведущая проекта «ДНК-шоу» Лолита Милявская предположила, что именно это может быть причиной того, что артистка ни разу не выходила замуж.

Многие фанаты звезды убеждены, что она скрепила узами брака отношения с Константином Морозовым, от которого родила дочь Александру. Однако сама Слава эти слухи опровергла.

Девушка рассказала, что сейчас она живет вместе с человеком, которого любит. Также знаменитость заявила, что вообще не является сторонницей свадьбы — она всегда хотела быть вольной птицей и даже в детстве не мечтала о замужестве. Лолита предположила, что склонные к паранойе люди могут доверять только себе. Слава подтвердила догадки коллеги по цеху.

«Не испытываю прямо доверия даже к близким людям», — рассказала девушка.

Слава также сообщила, что со своим партнером Анатолием Данилицким, директором ЗАО «Национальная резервная корпорация» они в отношениях уже 20 лет. По ее словам, за столь долгий период отношений у них обоих были отношения на стороне, но они это пережили и продолжили быть вместе.

ФАН сообщал, что Лолита Милявская готова к летнему сезону. Она надела яркий купальник с глубоким декольте и призвала считать ее ЛГБТ-иконой.