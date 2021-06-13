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Александр Буйнов порадовался вовремя поставленной прививке от COVID-19

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Шоу-бизнес
Александр Буйнов порадовался вовремя поставленной прививке от COVID-19
instagram.com  /  @buinovofficial

Москва, 13 июня. Исполнитель хита «Горький мед» Александр Буйнов рассказал поклонникам, что уберегло его от тяжелой формы коронавируса и отделения реанимации.

Российский певец Буйнов признался, что в последнее время пренебрегал мерами собственной безопасности и почти не носил гигиеническую маску, а также перчатки в общественных местах. Однако теперь об этом сожалеет. По словам артиста, он вовремя поставил прививку от коронавируса и считает, что благодаря инъекции его болезнь протекает в легкой форме и госпитализация в реанимацию не нужна.

«А как же прививка, которую я делал в марте? Да если бы не она, то лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ! Так сказал главный врач военного госпиталя в Одинцово», — написал Буйнов в личном Instagram-аккаунте.

Буйнов заявил, что как только выздоровеет, обязательно поставит вторую прививку от COVID-19, так как не хочет шутит со здоровьем в своем возрасте. Певец попросил поклонников беречь себя ми своих близких. Фолловеры тут же отреагировали на публикацию кумира и засыпали его теплыми сообщениями в комментариях.

Александр Буйнов попал с коронавирусом в ту же больницу, где с таким же диагнозом лежит музыкант Владимир Кузьмин. Врачи оказывают всю необходимую помощь звездным пациентам.

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Все новости / Шоу-бизнес / Александр Буйнов порадовался вовремя поставленной прививке от COVID-19
здоровье реанимация прививка буйнов коронавирус COVID-19
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