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Депутаты израильского парламента проголосуют за новый состав правительства

Политика
Депутаты израильского парламента проголосуют за новый состав правительства
Невские Новости  /  Елена Тихановская

Иерусалим, 13 июня. Состав Правительства Израиля сменит команда во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом. Депутаты кнессета утвердят новую группу и изберут спикера парламента.

Специальное заседание началось 13 июня. Новая правительственная коалиция была сформирована по результатам выборов 23 марта. В нее вошли восемь партий. Среди них — фракция «Еш Атид» Яира Лапида и объединение «Ямина» Нафтали Беннета.

Если кнессет утвердит предложенный состав правительства, первые два года премьер-министром будет Беннет. После истечения срока его сменит Лапид.

Ранее стало известно, что новым лидером Израиля стал Ицхак Герцог. В парламентской республике глава государства выполняет церемониальные функции и избирается на семь лет.

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