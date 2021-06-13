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ЛНР обвинила ВСУ в применении средств РЭБ для создания помех беспилотникам ОБСЕ

Армия
ЛНР обвинила ВСУ в применении средств РЭБ для создания помех беспилотникам ОБСЕ
Федеральное агентство новостей

Луганск, 13 июня. Украинские силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать работе беспилотников ОБСЕ. Народная милиция ЛНР выявила работу станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоалександровка.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

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украина всу донбасс обсе
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