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Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»

Политика
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Федеральное агентство новостей  / 

Заявления лидеров «Большой семерки» в пользу стабильных и предсказуемых отношений с Россией говорят об их невозможности решать вопросы без нашей страны. Об этом в интервью ФАН заявил член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков

Сенатор прокомментировал озвученное ранее коммюнике, принятое 13 июня по итогам трехдневного саммита неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. В своем заявлении лидеры утверждают, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, но при этом призывают нашу страну «прекратить свое дестабилизирующее поведение». 

«С одной стороны, они понимают, что нужно действительно налаживать отношения с Россией для смягчения международной ситуации и обеспечения международной безопасности, понимают, что без России никуда. Но они не могут отказаться от тех штампов, которые озвучивают еще с советского периода. Не могут угомониться и успокоиться», — заявил Сергей Цеков. 

Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Global Look Press  / Andrew Parsons/No 10 Downing Str

Сенатор отметил, что, если бы лидеры «Большой семерки» ограничились заявлениями о готовности к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, это было бы «правильно и умно». Призыв прекратить «дестабилизирующее поведение» подтверждает, что Запад в действительности не собирается ничего менять. 

«Вот эта оговорка свидетельствует о том, что они по-прежнему будут провоцировать какие-то сложности в отношениях с Россией. Именно они постоянно это делали и будут делать. Это им надо прекратить вмешиваться в дела других государств, развязывать войны по всему миру, навязывать свои принципы и видение жизни в других государствах. То, с чем они обратились к России, они должны были адресовать самим себе», — резюмировал Сергей Цеков. 

В своем коммюнике главы государств-участников G7 также заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес. При этом они призвали Москву к уважению прав человека и высказались за привлечение к ответственности тех в РФ, кто, по их мнению, причастен к кибератакам. 

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россия g7 цеков большая семерка
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Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
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