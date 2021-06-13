Вы не понимаете, это другое! Колонка Голоса Мордора

Вы же помните незабвенную историю, которая случилась в России с мессенджером Telegram? Нет, я не о безуспешных попытках Роскомнадзора заблокировать приложение, а о том, что этому предшествовало, с чего началась вся история.

Тогда российские власти потребовали от создателя приложения Павла Дурова выдать ключи шифрования. Это было обоснованно, так как всем хорошо известно, что из-за высокой степени защиты Telegram, помимо обычных пользователей, облюбовали наркоторговцы, террористы и другие представители криминального мира. Заниматься своими делами в мессенджере Telegram этой братве удобно и безопасно.

В общем, российские власти решили положить этой вольности конец. В первую очередь, целью были, конечно, террористы, так как в одном из случившихся в России терактов эти нехорошие ребята использовали для переговоров именно Telegram. Павлу Дурову было сделано предложение, в случае отказа власти обещали приложение в России заблокировать.

Вы помните, что начало твориться тогда в России? Рукопожатная и совестливая общественность была возмущена и назвала действия российских властей «очередным наступлением на свободу слова в России». Проводили в поддержку многочисленные акции типа запуска из окон домов бумажных самолетиков, даже был организован оппозиционный митинг. Причем митинг, властями согласованный. Вся оппозиционная пресса не закрывала рта, без устали осуждая действия российской власти. Конечно, к этому хору присоединились западные страны. Там тоже много писали, как российские власти хотят заблокировать приложение, которое дает людям свободу получения информации и общения. И тоже выражали свой решительный протест. В том числе в Германии.

Поговорим об этой самой Германии. Это свободная, демократическая страна, где верховенствует закон. Со свободой слова там вроде нет никаких проблем: говори что хочешь. Однако мессенджер Telegram стал поперек горла и этой стране. И что самое удивительное: причины примерно такие же, как в России, только сформулированы немного по-другому. Власти Германии не требуют ключей шифрования, они требуют назначения постоянного представителя компании для связи с германскими властями, то есть человека, который просто будет передавать властям все необходимые данные. А зачем нужен этот геморрой с ключами, если все можно получать просто по требованию?

Кроме того, власти Германии обвиняют Telegram в недостаточных мерах по борьбе с противозаконным контентом. И угрожают влепить штраф в 55 млн евро. А если ничего не изменится — вовсе запретить и заблокировать приложение на территории страны. Просто взять и вырубить. Не знаю, наверное, в Германии не слышали, как это получилось в России. Правда, власти Германии могут поступить куда решительнее и жестче. Страна же свободная и демократическая, поэтому можно за использование мессенджера в Германии лепить штрафы обычным людям. Вы ведь в курсе, как в Германии воюют с торрентами?

Федеральное агентство новостей /

И как реагирует на эти новости германская общественность? Наверное, все тротуары немецких городов уже завалены бумажными самолетиками, а в магистратах крупных городов пачками лежат заявки на митинги в защиту свободы слова. Ведь в России народ требовал убрать руки от мессенджера, а уж в Германии вообще продвинутая демократия, люди за свою свободу слова готовы грызться насмерть.

Но если вы думаете, что все обстоит именно так, вы очень сильно ошибаетесь. Германская общественность… молчит. Глухо. Нет никаких митингов и бумажных самолетиков. Никто и не думает возмущаться. Народ Германии абсолютно доверяет своим властям, по большому счету, там нет никакой оппозиции, которая могла бы возмутиться. А если бы кто-то появился и вздумал митинговать, вы прекрасно знаете, как поступает демократическая германская полиция в таких случаях. Понеслись бы клочки по закоулочкам, но все исключительно в интересах демократии, никак иначе. И мировая общественность не сказала бы ни слова в защиту протестующих, никто бы не высказывал озабоченность, а в ОБСЕ ничего бы не заметили.

Знаете почему? Знаете. За последнее время вы выучили эту фразу наизусть: «Это другое!». На самом деле, конечно, нет. Не другое. Вполне себе то же самое. Разница только в том, в каких странах это происходит. Если в России, то это наезд на свободу слова, а если в Германии, то это борьба с преступностью и терроризмом. Если в России, то это вызывает осуждение всего «цивилизованного мира», а если в Германии, то мир просто ничего не замечает. Вот и вся разница.

А Telegram можно пожелать удачи в борьбе с германской демократией и свободой. Правда, если там за мессенджер возьмутся всерьез, то пожелания не помогут. Ничего не поможет. Потому что это не авторитарная несвободная Россия, а продвинутая европейская демократия.