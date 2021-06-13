Байден назвал НАТО гарантом общей безопасности

Вашингтон, 13 июня. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон считает НАТО ключевой организацией в обеспечении общей безопасности.

По его словам, США не рассматривают НАТО как организацию, которая осуществляет защиту союзников Вашингтона за деньги.

«Я вскоре отправлюсь в Брюссель, где пройдет заседание НАТО. Многие из присутствующих здесь соберутся там за столом переговоров. Мы больше не рассматриваем НАТО как защиту за деньги. Мы считаем, что НАТО важно для нашей общей безопасности», — сказал глава Белого дома.

Он также добавил, что считает пятую статью Североатлантического договора о том, что нападение на одну из стран НАТО рассматривается как агрессия на Альянс в целом, «священным долгом».