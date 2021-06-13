«Большая семерка» намерена поддержать территориальную целостность Украины

Лондон, 13 июня. Лидеры стран G7 заявили, что привержены поддержке территориальной целостности Украины. Об этом сказано в итоговом коммюнике.

В заявлении указано, что «Большая семерка» поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках признанных границ. Также они призвали Москву снизить напряженность в регионе. Лидеры G7 считают, что России следует отвести войска от восточной части Украины и Крыма. Кроме того, «Большая семерка» выступила за «нормандский формат» урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее лидеры стран G7 заявили, что заинтересованы в отношениях с Россией. Они рассчитывают на стабильные и предсказуемые связи с Москвой.