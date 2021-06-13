Милов устроил турне по русофобским странам для обсуждения вмешательства в дела РФ

Соратник Алексея Навального Владимир Милов в очередной раз продемонстрировал заинтересованность в иностранном вмешательстве в дела России. У себя в социальных сетях оппозиционер разместил запись, в которой анонсировал продолжение поездок по странам Европы с «жестким разговором» об антироссийских санкциях.

По словам Милова, последнее мероприятие, на котором обсуждалась тема давления на РФ, состоялось в Польше. Следующий диалог в аналогичном формате пройдет в Германии. Какой-либо конкретики касательно участников состоявшейся встречи оппозиционер не озвучил. В то же время есть все основания предполагать, что речь идет о разговоре с представителями радикально-политического крыла восточноевропейского государства.

«Недавно была PL (Польша. — Прим. ФАН), следующая остановка — DE (Германия. — Прим. ФАН). Все, кто в Берлине хотел меня видеть, — пишите, увидимся», — пишет соратник Навального.

В экспертном сообществе Польшу считают бескомпромиссно русофобской страной. В частности, Варшава отрицает целесообразность ведения партнерского диалога с Москвой и практически во всех случаях придерживается радикальной позиции.

Данная публикация Милова в соцсети является очередным подтверждением его связей с представителями иностранного истеблишмента, заинтересованного в дестабилизации обстановки в России.

Отметим, в зарубежных СМИ Милова называют «экономическим советником Навального». Он неоднократно поддерживал санкции США против российского госдолга. Во время состоявшейся в мае онлайн-беседы оппозиционер вместе с американским сенатором Робертом Менендесом обсуждали организацию «новой революции» в России.

Ранее Милов принял участие в ежегодном форуме Sedona Forum международного Института Маккейна (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ). Как и в случае с анонсированной соратником Навального поездкой по Европе, в ходе выступления затрагивался вопрос санкционного давления на Россию.