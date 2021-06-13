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В Тартусе спущен на воду первый корабль сирийского производства

  /   Обновлено: 13 июня 2021 19:45
Новости Сирии
В Тартусе спущен на воду первый корабль сирийского производства
wikipedia.org  /  Nawar Shash

Тартус, 13 июня. Сирийский грузовой корабль Farah Star спущен на воду вечером 12 июня в порту города Баниас провинции Тартус. Об этом сообщает SANA.

Это первое судно, полностью построенное в Сирийской Арабской Республике местными специалистами. Его водоизмещение составляет 576 тонн, длина — 35 метров, ширина — 8,1 метров. Корабль оснащен двумя двигателями мощностью 750 лошадиных сил.

Выступая перед журналистами, губернатор провинции Тартус Сафван Абу Саада заявил, что «Фара Стар» создан группой сирийских специалистов и рабочих, «которые приложили немалые усилия для завершения производственного процесса, несмотря на все трудности».

Проведенные работы являются показателем того, что сирийская промышленность при достаточном финансировании может продолжать функционировать, вопреки экономическим санкциям со стороны западных государств.

В настоящее время Сирия находится в экономическом кризисе, который вызван ограничениями со стороны ряда иностранных государств. Еще в начале гражданской войны Европейский союз ввел односторонний запрет на импорт нефти из Сирии, наложил эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения и заморозил активы сирийского центрального банка. Таким образом европейские власти пытались помешать законному правительству вести свою работу. В прошлом месяце действие данных санкций было продлено до 2022 года.

Помимо этого, в августе 2020 года США приняли в отношении Сирийской Арабской Республики так называемый «Закон о защите гражданского населения», более известный как «акт Цезаря», который серьезно расширил санкции против САР, включив в себя различные ограничения против почти всех сфер сирийской экономики.

Несмотря на это, президент Сирии Башар Асад отметил, что правительство намерено восстанавливать национальное производство, разрушенное в период вооруженного конфликта. И в этом вопросе уже достигнуты заметные успехи.

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санкции сирия тартус
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