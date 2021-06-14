Газзаев: Надеюсь, сборная России сделает выводы и покажет свой лучший футбол

В нападении у российских футболистов в матче с бельгийцами не было креатива. Об этом в беседе с ФАН заявил известный советский футболист и тренер Валерий Газзаев.

По мнению специалиста, все сборные, пробившиеся на чемпионат Европы, имеют свои амбиции.

«На чемпионате все команды сильные. Дальнейшее положение россиян будет зависеть от характера и самоотдачи. Безусловно, в атаке должен быть креатив. К сожалению, в матче против Бельгии мы этих качеств в игре наших футболистов вчера не увидели. Только первый матч прошел. Проиграли 0:3, но чемпионат продолжается, будем надеяться, что наша команда сделает выводы и продемонстрирует в дальнейших матчах свою лучшую игру. Будем надеяться на успешные результаты», — сказал он.

По словам Газзаева, несмотря на то, что датчане сенсационно уступили сборной Финляндии, задачу на выход из группы это нам не облегчит. По мнению специалиста, датчане проиграли в первом своем матче, потому что недооценили финнов.

«Нельзя недооценивать соперника и переоценивать свои возможности. Команда Дании по квалификации игроков была явно сильнее сборной Финляндии. В какой-то степени эпизод с Кристианом Эриксеном повлиял, но не сильно. Хорошо, что все обошлось благополучно и у игрока все в порядке. Я думаю, что Дания подошла с позиции явного фаворита. Финляндия использовала единственный свой момент. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть матч», — пояснил он.

Global Look Press / Markku Ulander via www.imago-ima/www.imago-images.de

Ранее экс-футболист сборной России Роман Широков объяснил, почему России стоит опасаться сборной Финляндии. Широков заявил, что поражение сборной России в матче с Бельгией было ожидаемо. Бельгийцы изначально считались фаворитами группы. А вот команда Финляндии, которая впервые попала на Евро, стала настоящим открытием чемпионата. Финны в первой же встрече группового этапа показали, что их все сильно недооценили, отметил Широков. Кроме того, он считает, что подопечные Черчесова, скорее всего, потеряют очки в матче с Финляндией.