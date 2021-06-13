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Джо Байден назвал президента России «автократом»

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Политика
Джо Байден назвал президента России «автократом»
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Вашингтон, 13 июня. Американский президент Джо Байден не может гарантировать изменение позиции России. Об этом лидер заявил на пресс-конференции, назвав коллегу из РФ Владимира Путина «автократом».

Отвечая на вопросы журналистов, Байден сообщил, что не может дать гарантий изменения поведения человека или страны после переговоров с ним.

«У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом», — сказал президент США, намекая на Владимира Путина.

Глава Белого дома добавил, что позиция российского руководства вряд ли поменяется, если он будет отвечать Путину «должным образом» во время саммита в Женеве.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее поддержал слова Владимира Путина об отношениях Москвы и Вашингтона. Российский лидер сообщил, что взаимодействие между РФ и США находится в низшей за последние годы точке.

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Все новости / Политика / Джо Байден назвал президента России «автократом»
путин сша байден
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