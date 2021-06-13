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Танцующая пенсионерка облагораживает двор и подъезд в Челябинской области

ФАН-ТВ
Танцующая пенсионерка облагораживает двор и подъезд в Челябинской области

Анне Бердниковой 82 года, ее трудовой стаж начался, когда она была еще подростком. За это время она успела поработать в магазине, на лесозаводе, на стройке и дворником. Баба Аня, как зовут ее местные, уже давно на пенсии, но вот отдыхать ей совсем не хочется: целыми днями женщина моет подъезды и занимается благоустройством территории. Причем делает она все это легко — танцуя.

«Четыре подъезда мою и, там мусорка, там все обрезаю. Там красоту навожу, сейчас пока там пухом что-то завалило. Веником отсюда надо брать, был спрятанный у меня — так сожгли. Я все там убираю. Смотрю — птичкам водички наливаю, подметаю», — показывает Анна Алексеевна.

Жильцы дома не могут нарадоваться на трудолюбивую соседку: еще бы — такой чистоты и уюта в других дворах нет. Хотя и удивляются, когда только она все успевает.

«Все хорошо, ходит, везде убирается. Я не знаю, когда она спит. Утром я встала, пошла вчера на помойку — она уже там траву косит. Здесь везде все убирает, просят ее, не просят — она всем помогает», — восторгается соседка Валентина Гаврилова.

Зимой баба Аня встает часа в три-четыре, вооружается лопатой и чистит двор от снега. По словам соседей  — бегает как молодая. В свои годы Анна Алексеевна кроме труда поддерживает здоровье специальной дыхательной гимнастикой и правильным питанием.

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