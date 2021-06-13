Лариса Долина показала сильно сдавшего после удаления опухоли Розенбаума

Москва, 13 июня. Певица Лариса Долина опубликовала снимок с исполнителем и народным артистом России Александром Розенбаумом, который, предположительно, борется с онкологическим заболеванием.

Исполнительница выложила фото с певцом на своей странице в Instagram. На снимке 69-летний артист выглядит заметно постаревшим. Долина отметила, что Розенбаум — ее давний друг.

«Саша меня почти ежедневно развлекает новыми анекдотами, помогая таким образом настроиться на весь день!» — написала певица.

Почти два года назад, как писали СМИ, певец перенес операцию по удалению опухоли. Сообщалось, что у Розенбаума обнаружили рак, но сам он не подтвердил эту информацию.

На опубликованном Долиной снимке народный артист выглядит сильно сдавшим. При этом певец, похоже, продолжает активно работать. По словам исполнительницы, сейчас Розенбаум пишет для них новый дуэт к своему юбилею, который состоится в Санкт-Петербурге 13 сентября.

«Сашка, я тебя люблю, ты настоящий, ты воплощаешь в себе все те черты, которые я очень в людях ценю: честность, порядочность и неутомимую жажду жить!!!» — заключила певица.

Поклонники обвиняли 65-летнюю Ларису Долину в чрезмерном использовании фотошопа, поскольку на некоторых кадрах она выглядит слишком молодой. Исполнительница не оставила без внимания претензии подписчиков и ответила на критику.