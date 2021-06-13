Дети из перевернувшегося в Ленобласти автобуса не пострадали

Санкт-Петербург, 13 июня. Семерым несовершеннолетним детям, находившимся в салоне экскурсионного автобуса, удалось избежать травм во время аварии.

Перевернувшийся автобус направлялся из деревни Верхние Мандроги в Санкт-Петербург, сообщает информированный источник. Всего в салоне находилось 45 пассажиров, десять из которых пострадали.

Всех травмированных пассажиров везут в больницу в Лодейном Поле. По информации источника ФАН, вероятнее всего, госпитализируют одну женщину. Остальные пострадавшие отделались незначительными ушибами. Точную информацию об их состоянии скажут медики после проведения осмотра.