Сборная Англии одержала победу над Хорватией в первом матче на Евро-2020

Лондон, 13 июня. Английская сборная обыграла Хорватию в матче группового этапа 16-го чемпионата Европы по футболу.

Сборные Англии и Хорватии, выступающие на Евро-2020 в группе D, провели очный матч на стадионе «Уэмбли» 13 июня. Игра завершилась победой команды Гарета Саутгейта со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте игры забил Рахим Стерлинг, воспользовавшийся передачей Калвина Филлипса. Благодаря победе сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D, в которой также выступают Шотландия и Чехия.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. В турнире участвуют 24 национальные сборные. Действующим чемпионом Европы является Португалия.

Ранее Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча сборных Украины и Нидерландов. Игра пройдет на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.