Главный инфекционист Кубани привел три аргумента в пользу вакцинации от коронавируса

Краснодар, 13 июня. Вакцинация является самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, и это только одна из причин, по которым ее стоит пройти, отметил врач Сергей Зотов.

Действенность прививок в борьбе с инфекциями подтверждена мировым опытом, подчеркнул главный внештатный инфекционист Краснодарского края, говоря о том, почему не нужно бояться иммунизации.

Вакцина действительно защищает организм, заставляя его вырабатывать антитела. У тех, кто привился, они сохраняются даже спустя продолжительное время после инъекций, добавил медик.

Зотов отметил, что становиться препятствием к постановке прививок не должны и возможные побочные эффекты. Речь идет о небольшом повышении температуры, головной боли, легком ознобе, покраснении и отечности в месте укола.

«Эти физические и моральные страдания несоизмеримы с тем, что человек переживает в реанимации. Когда только начинали создавать вакцину от коровьей оспы, говорили, что от нее вырастут рога. Мы же не в Средневековье. У некоторых людей фантазия очень развита. Я верю в общество, людей и их благоразумие», — подытожил специалист на брифинге.

Вакцинация от коронавируса в России проходит бесплатно и доступна во всех субъектах страны. Граждане РФ являются единственными в мире, кто может выбрать препарат для иммунизации. На сегодняшний день доступны три вакцины: «Спутник V» Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» «Вектора» и «КовиВак» Центра им. Чумакова. Все они двухкомпонентные и вводятся с интервалом от двух недель до 21 дня.