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Бывшая жена лидера Little Big впервые вышла в свет с новым избранником

Шоу-бизнес
Бывшая жена лидера Little Big впервые вышла в свет с новым избранником
instagram.com  /  @smelaya_ira

Москва, 13 июня. Экс-супруга фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина — Ира Смелая — появилась на светском мероприятии с новым возлюбленным, которым стал звезда шоу "Танцы" Даниил Патлах.

Весной прошлого года Илья Прусикин и Ира Смелая огорошили своих поклонников сообщением о разводе. После разрыва солист Little Big закрутил роман с коллегой по группе Софьей Таюрской, а вот его бывшая жена тщательно скрывала свою личную жизнь. Весной этого года Смелую заподозрили в романтических отношениях с одним из ярких участников шоу "Танцы" на ТНТ Даниилом Патлахом. Однако никто из них появившуюся информацию не комментировал.

На днях в Петербурге прошло ежегодное награждение премии издания «Собака.ru». Мероприятие посетила и Ира Смелая в сопровождении танцора Даниила Патлаха. Пара с удовольствием вместе позировала перед камерами. Несколько нежных снимков экс-супруга Прусикина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Пришла и забрала свою статуэтку за значительный прорыв в музыкальной области", — похвасталась Смелая под фото.

В комментариях отметился и сам звезда шоу "Танцы", оставив несколько смайликов в виде сердечка. Подписчики Смелой искренне порадовались, что девушка сумела наладить личную жизнь после развода. Не так давно экс-супруга Прусикина опубликовала эмоциональное видео, в котором заявила, что вычеркнула близкого человека из своей жизни. Ролик появился в соцсети после интервью Софьи Таюрской, где она впервые подтвердила роман с лидером Little Big.

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отношения шоу танцы Прусикин Little Big смелая
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