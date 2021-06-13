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В Вольске мужчина выжил после падения со второго этажа горящего дома

  /   Обновлено: 13 июня 2021 17:46
Происшествия
В Вольске мужчина выжил после падения со второго этажа горящего дома
Невские Новости

Саратов, 13 июня. Деревянный многоквартирный дом загорелся в Вольске Саратовской области. Один из жителей почувствовал задымление и выпрыгнул из окна второго этажа. Мужчина не пострадал.

Огонь распространился на площади 70 кв.м. Горела кровля двухэтажного жилого дома. Возгорание ликвидировали силами 20 спасателей и пяти единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области. В результате пожара никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку для выяснения всех причин и обстоятельств возгорания. Идет оценка нанесенного материального ущерба.

Пожар вспыхнул в заброшенном доме, расположенном неподалеку от парка Якутова в центре Уфы. По данным экстренных служб, загорелся строительный мусор.

 

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пожар мчс саратовская область
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