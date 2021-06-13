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Анамнез недели: Евро-2020 и арест блогера Юрия Хованского

  /   Обновлено: 13 июня 2021 19:46
Видео
Анамнез недели: Евро-2020 и арест блогера Юрия Хованского

Федеральное агентство новостей представляет проект «Анамнез недели». В этой программе сменяемый каждую неделю, ведущий вместе с приглашенным гостем обсуждают горячие новости. 

В новом выпуске в качестве ведущего выступил депутат Законадательного собрания Ленинградской области Сергей Караваев, а гостем стал, член Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Вадим Дегтярев.

Эксперты поговорили о долгожданном Чемпионате Европы по футболу, который перенесли из-за пандемии коронавируса. Также они обсудили наказание блогера Юрия Хованского, и встречу Байдена с Ангелой Меркель в Вашингтоне.

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