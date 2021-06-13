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Netflix выпустил продолжение криминального сериала «Люпен»

Общество
Netflix выпустил продолжение криминального сериала «Люпен»
Кадры из сериала «Люпен»  /  Prt Scr

Лос-Анджелес, 13 июня. Стриминговый сервис Netflix выпустил новый сезон криминального сериала «Люпен». На платформе появились еще пять эпизодов проекта.

Премьера продолжения «Люпена» состоялась на Netflix 11 июня. Сериал рассказывает о сенегальском иммигранте, который планирует похитить выставленное на аукцион в Лувре колье Марии-Антуанетты. В подростковом возрасте он читал о приключениях джентльмена-грабителя Арсена Люпена, поэтому собирается ориентироваться на своего книжного кумира.

По словам зрителей, новые серии трудно назвать вторым сезоном. Они являются скорее продолжением первого сезона и закрывают некоторые сюжетные арки, начатые в предыдущей части.

Netflix ранее выпустил тизер второго сезона сериала «Ведьмак». Премьера продолжения запланирована на конец 2021 года.

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netflix сериал Люпен
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