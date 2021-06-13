Росавиация получила 120 заявок на чартеры для участников и болельщиков Евро-2020

Москва, 13 июня. Специалисты Росавиации получили 120 заявок от иностранных и российских авиакомпаний на чартерные рейсы с футболистами, болельщиками и официальными делегациями.

Евро-2020 стартовал 11 июня. Чемпионат продлится до 11 июля. Россия попала в список стран, задействованных в организации Евро-2020. В ряде городов РФ пройдут матчи, в том числе с участием национальной сборной. В связи с Евро-2020 многие зарубежные авиакомпании заинтересованы в организации перелетов в Россию.

«В Росавиацию поступило 120 заявок от иностранных и российских авиакомпаний на чартерные рейсы с футболистами, болельщиками, официальными делегациями. Это еще не все. После четвертьфинала ожидают еще порядка 20 — когда станет понятно, кто вышел в четвертьфинал», — разъяснили в пресс-службе ведомства.

В мае российские авиакомпании перевезли 8,78 миллиона пассажиров, заявили в Росавиации. Например, в «Аэрофлоте» этот показатель увеличился в 7,8 раза. А авиакомпания «Сибирь» улучшила свои результаты в 5,5 раза. Лоукостер «Победа» смог перевезти 1,24 млн пассажиров.