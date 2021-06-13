Автобус с 45 пассажирами перевернулся в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 13 июня. Сотрудники ГИБДД, спасатели и медики были срочно вызваны к деревне Верхние Мандроги. Недалеко перевернулся экскурсионный автобус, в салоне были 45 человек.

По данным источника ФАН, пострадали десять человек. Трех травмированных отвезли в больницу в Лодейном Поле, остальные доставлены в медучреждение Подпорожья.

Недалеко от Белгорода, где закругляется дорога, водитель Neoplan не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось, пострадали семь человек.