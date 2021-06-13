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Президент Франции поддержал идею саммита Путина и Байдена

  /   Обновлено: 13 июня 2021 17:50
Политика
Президент Франции поддержал идею саммита Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 13 июня. Французский президент Эммануэль Макрон поддержал идею проведения саммита Россия — США.

Глава государства подчеркнул, что всегда выступал за диалог с Москвой.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Российский лидер рассчитывает, что сторонам удастся выработать механизм по взаимодействию в различных сферах.

Президент РФ также озвучил самый важный вопрос на саммите с Байденом. По его словам, в рамках встречи будет затронута тема кибербезопасности.

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