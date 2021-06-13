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Байден намерен прямо говорить с Путиным на женевском саммите

Политика
Байден намерен прямо говорить с Путиным на женевском саммите
Global Look Press  /  Andrew Harrer - Pool Via Cnp

Вашингтон, 13 июня. Глава Белого дома Джозеф Байден готов проявить прямолинейность во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве.

Демократ надеется на открытую и честную беседу с коллегой из России. Со своей стороны, он подтвердил отсутствие намерений увиливать от вопросов и обсуждений определенных тем в рамках встречи с Путиным.

Несмотря на имеющиеся сейчас между странами разногласия, Москва и Вашингтон могли бы по многим направлениям работать вместе, отметил Байден. Вместе с этим он согласился со словами российского коллеги о достижении критической точки в отношениях США и России за всю историю партнерства.

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путин байден женевский саммит
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