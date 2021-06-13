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Экс-тренер «Зенита» указал на тактические недочеты Черчесова в матче с Бельгией

Спорт
Экс-тренер «Зенита» указал на тактические недочеты Черчесова в матче с Бельгией
ТАСС  /  Panoramic / Zuma\TASS

Первый матч России на чемпионате Евро-2020 оказался, мягко говоря, неудачным. В День России наша сборная проиграла «красным дьяволам» с провальным счетом 0:3. Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор ФК «Зенит» Борис Раппопорт в разговоре с ФАН указал на главные ошибки сборной России в матче с Бельгией.

Как и многие болельщики, Раппопорт рассчитывал на более удачный исход игры, однако больших надежд не питал. Все дело в том, что, по его мнению, даже в отсутствии ведущих футболистов у Бельгии — полузащитников Кевина де Брейне и Акселя Витселя, наша команда слабее. Однако смутило футбольного эксперта не только это. По его мнению, были допущены серьезные просчеты в планировании тактики игры и в период замен.

«Конечно, Черчесов (главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. — Прим. ФАН) сам знает, как и что делать, он находится внутри команды, он ей руководит, но, мне казалось, если мы сыграем от обороны с бельгийцами, учитывая, что команда Бельгии достаточно возрастная и не очень быстрая в линии обороны, то быстрая контратака могла бы нам помочь. Я ждал, что выйдет тот же Ионов (полузащитник сборной России Алексей Ионов. — Прим. ФАН), который может быстро сыграть и убежать, но этого не потребовалось», — говорит эксперт.

Экспертный взгляд экс-тренера «Зенита» Бориса Раппопорта на игру России с Бельгией
youtube.com  / Prt Scr FC ZVEZDA (St.Petersburg)

По мнению Раппопорта, огромную опасность для ворот сборной России представлял нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Причем это было понятно и до того, пока он не забил нам два гола. Этот футболист является лучшим бомбардиром в истории бельгийской сборной.

«Я предполагал, что мы будем играть с бельгийцами, как с поляками, в товарищеской игре. У нас было три центральных защитника, потому что с Лукаку нужно играть очень внимательно. Но почему-то мы вышли играть в четыре защитника», — говорит Раппопорт.

Как отмечает собеседник ФАН, в игре с такой командой, как Бельгия, ошибаться нельзя, потому что такие «подарки» будут приводить к печальным последствиям и дальше.

Экспертный взгляд экс-тренера «Зенита» Бориса Раппопорта на игру России с Бельгией
Global Look Press  / Maksim Konstantinov

Помимо тактических недочетов, Раппопорт также отмечает слабую игру российского защитника Андрея Семенова и ошибки голкипера Антона Шунина.  

«В последнее время Семенов очень неудачно играет, а тем более против такого игрока, как Лукаку. На мой взгляд, неудачно сыграл и Шунин в ряде моментов. Один раз, правда, выручил, но первый и второй гол он, конечно, нам привез», — отмечает спикер.

Также, по мнению Раппопорта, полузащитник российской сборной Денис Черышев был слишком слаб для этого матча.    

«Мне кажется, он даже поучаствовал во втором мяче в наших воротах», — добавил директор «Зенита».  

Первый тайм матча России с Бельгией завершился со счетом 0:2. Уже известно, в чью пользу. Многие заметили, что во втором тайме российская сторона играла активнее, однако и здесь Борис Раппопорт выделил ряд недочетов.       

Экспертный взгляд экс-тренера «Зенита» Бориса Раппопорта на игру России с Бельгией
Global Look Press  / Maksim Konstantinov

«Не совсем понятно, почему не была усилена линия атаки. Конечно, было видно, что Дзюбе (нападающий и капитан команды сборной России Артем Дзюба. — Прим. ФАН) тяжело в одиночку бороться с защитниками бельгийцев. Напрашивалась либо его замена, либо переход на игру в два нападающих. Это тоже не было сделано. В результате мы умудрились пропустить третий гол и проиграть со счетом, мягко говоря, некрасивым», — говорит эксперт.

Отрицать наличие грубейших ошибок, пожалуй, нет смысла. Но, в любом случае, сказать однозначно, как бы пошла игра, если бы мы не сделали эти «подарки» бельгийцам в начале матча, довольно сложно. Быть может, сборная Бельгии сыграла бы иначе, кто знает. Но факт остается фактом: мы позволили бельгийцам сыграть в довольно шаткую игру, забрать контроль мяча и спокойно довести игру до крупной победы.

Экспертный взгляд экс-тренера «Зенита» Бориса Раппопорта на игру России с Бельгией
Агентство городских новостей Москва  / Киселев Сергей

После поражения России в матче с Бельгией нашей сборной предстоит выйти на поле с командой Финляндии. К слову, 12 июня финны сыграли со сборной Дании и одержали победу со счетом 0:1.    

«Финны вчера выиграли, может быть, не показав какой-то оптимальной игры, но нас ждет очень сложный матч с Финляндией, которая хорошо обороняется. Поэтому анализ игры с Бельгией должен быть очень серьезный», — в заключение высказал опасения футбольный эксперт Борис Раппопорт.

Ранее матч сборных России и Бельгии оценил депутат Госдумы РФ, председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что для победы над бельгийцами на Евро-2020 российским футболистам не хватило чувства единства.

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Все новости / Спорт / Экс-тренер «Зенита» указал на тактические недочеты Черчесова в матче с Бельгией
футбол россия бельгия евро сборная россии по футболу раппопорт евро-2020
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