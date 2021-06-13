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Тюменские подростки помогают младшим землякам в рамках нового челленджа «Три шага»

  /   Обновлено: 13 июня 2021 17:26
Общество
Тюменские подростки помогают младшим землякам в рамках нового челленджа «Три шага»
pixabay.com

Тюмень, 13 июня. Подростки-волонтеры в Тюмени присоединились к всероссийской акции «Добровольцы — детям» и начали помогать младшим землякам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В этом году волонтерская акция реализуется в новом формате — челлендже «Три шага». Добровольцы, минимальный возраст которых 14 лет, через соцсети или в жизни находят нуждающегося в поддержке ребенка, выслушивают его, а затем вместе с ним пытаются найти выход из положения.

Также юные помощники устраивают своим подопечным сюрпризы и рассказывают о добрых поступках и своих новых знакомых в социальной сети «ВКонтакте», в сообществе «Добровольцы — детям». Акция продлится до 27 июня, пишет портал «Наш город».

Волонтеры в Калужской области нашли пропавшего три года назад мужчину. Пенсионер был обнаружен в Обнинске, не понимал, где находится, и не мог вразумительно сообщить данные о себе и близких. Несмотря на сложности, добровольцы смогли вернуть его домой.

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тюмень волонтеры хорошие новости россии
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