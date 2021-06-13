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Нейросеть научили предсказывать влюбленность человека

Общество
Нейросеть научили предсказывать влюбленность человека
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Копенгаген, 13 июня. Интерфейс на основе искусственного интеллекта, способный предсказать, в кого влюбится человек, разработали ученые из Дании и Финляндии.

Созданная исследователями нейросеть в состоянии предсказать влюбленность еще до того, как люди в первый раз увидятся. Система определяет симпатии, основываясь на чертах лиц. Искусственный интеллект уже протестировали на парах, испытывающих друг к другу чувства.

Нейросеть используется и для сложных научных открытий. Благодаря ей специалисты смогли определять на снимках Солнца границы корональных дыр. Необходимый для этого интерфейс разработали исследователи из Сколковского института науки и технологий.

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ученые влюбленность нейросеть
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