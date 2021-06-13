Спецслужбы Панамы изъяли 3 тонны наркотиков у колумбийской мафии

Панама-Сити, 13 июня. Сотрудники Национальной провинции Панамы (Senan) изъяли более трех тонн наркотиков в ходе двух операций. Были также задержаны шесть колумбийцев, которые перевозили запрещенные вещества. Об этом сообщило издание Alberto News.

Incautan más de 3 toneladas de droga y detienen a 6 colombianos en Panamá. https://t.co/Xco3xnIpZq — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 13, 2021

Первую партию оперативники изъяли с катера к югу от полуострова Пунта-Бурика в провинции Чирики. Всего конфисковано 1,6 тыс. упаковок весом около килограмма каждая. Задержаны трое наркоторговцев. В ходе второй операции были арестованы еще трое перевозчиков. Все шестеро имели колумбийское гражданство.

В Senan отчитались, что с начала года проведено 62 операции по борьбе с наркотиками, в результате которых изъято 33,1 тыс. пакетов с запрещенными веществами (более 40 тонн) и задержано 98 лиц различных национальностей. Из них больше всего колумбийцев — 51 человек, на втором месте панамцы — 29 и восемь костариканцев.

Панама считается одной из ключевых стран-транзитеров для поставки наркотиков из Колумбии в США и Европу. По данным за 2020 год, спецслужбы конфисковали 84,8 тонн запрещенных веществ, в основном кокаина.