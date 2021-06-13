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Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным

  /   Обновлено: 13 июня 2021 18:01
Политика
Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Вашингтон, 13 июня. Президент США Джо Байден объяснил, почему решил после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве выйти к представителям СМИ в одиночку.

Глава Белого дома подчеркнул, что пресс-конференция — это не конкурс, в котором определяется, кто лучше выглядит на камеру. Будет правильно, если главы государств после обсуждений по отдельности расскажут журналистам об итогах диалога, считает американский лидер.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж, в знаменитом швейцарском поместье. Политики увидятся очно впервые с момента избрания Байдена на высший государственный пост. Власти Женевы уже назвали предстоящие переговоры историческим событием.

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Все новости / Политика / Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным
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