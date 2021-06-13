США «перезагрузили» натянутые отношения с Евросоюзом на саммите G7

Брюссель, 13 июня. Отношения Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС) выглядят восстановленными после саммита G7. Об этом сообщил представитель ЕС по итогам саммита «Большой семерки».

По словам информатора, американская сторона вновь появилась за столом переговоров. Вашингтон выразил согласие с общим мнением о международном сотрудничестве.

«В последние годы отношения были натянутыми. Теперь они выглядят восстановленными», — сообщил представитель Брюсселя.

Многие европейские эксперты выражали надежду на то, что президентство Джо Байдена поможет «перезагрузить» отношения Брюсселя и Вашингтона, которые были испорчены во времена бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее указал на сдержанную позицию России в отношении США. По его словам, Москва не предпринимала шагов по ухудшению отношений с Вашингтоном.