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Саммит «Большой семерки» завершился в британском Корнуолле

Политика
Саммит «Большой семерки» завершился в британском Корнуолле
Global Look Press  /  Adrian Wyld/Keystone Press Agency

Труро, 13 июня. Саммит с участием лидеров стран G7 завершился в английском графстве Корнуолл. В Сети появилась информация, о чем договорились руководители государств.

Политики выступили за предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Стороны выразили поддержку «нормандскому формату» для урегулирования ситуации в Донбассе.

Плюс ко всему лидеры G7 намерены преследовать «нарушителей» прав человека в Белоруссии, ускорить процесс вакцинации граждан по всему миру и сократить до нуля к 2050 году выбросы в атмосферу.

Члены G7 также будут вводить новые партнерские инвестиционные проекты для защиты экологии. Лидеры готовы присоединиться к «зеленой» повестке и увеличить финансирование экологических инициатив по всему миру.

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G7 саммит большая семерка
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