Водителям посоветовали не хлопать дверьми автомобиля

Москва, 13 июня. Специалисты объяснили, к чему может привести небрежное отношение к дверям транспортного средства.

Автоэксперты «Российской газеты» поделились своими рекомендациями с гражданами. Они позволят сберечь двери и дверные проемы машин в хорошем состоянии.

Автолюбителям напоминают, что самыми чувствительными к агрессивному обращению являются уплотнительные резинки, установленные на дверях. Отмечается, что больше всего они могут пострадать в сезон холодов. Если с резинками обращаться неосторожно, то через двери в салон начнет просачиваться пыль и влага.

Как правило, двери также снабжены стеклоподъемниками, защищенными дверной картой. В случае мощных хлопков дверью ее внутренние компоненты могут расшататься. Не стоит забывать и о механизме дверей, ведь крючковой фиксатор может попросту изменить положение из-за ударов, и дверь перестанет служить по своему прямому назначению.

Подобрать машину по душе также помогут специалисты. Автомобильные эксперты составили список критериев, с которыми стоит ознакомиться перед приобретением транспортного средства.