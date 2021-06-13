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Слуцкий сообщил о блокировке видео о «вакцинном занавесе» на YouTube

Общество
Слуцкий сообщил о блокировке видео о «вакцинном занавесе» на YouTube
pixabay.com

Москва, 13 июня. Видео-хостинг YouTube заблокировал ролик о препятствовании продвижению российской вакцины «Спутник V» за рубежом.

Видео появилось на канале главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Попытка подать апелляцию на решение YouTube ни к чему не привела, подчеркнул он. Предыдущий такой ролик вызвал большой отклик у пользователей Сети, отметил Слуцкий.

«Мы в этой неожиданной за нашу недолгую историю впервые случившейся ситуации, разумеется, подали апелляцию в администрацию видеохостинга, но нам отказали в восстановлении материала», — рассказал Слуцкий.

Инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) проверили площадки, где производится российский препарат от коронавируса «Спутник V». Сейчас ЕС ожидает дополнительные данные, рассказал глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

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Слуцкий youtube блокировка
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