Возможно ли в России удвоение ВВП за 5–7 лет: мнение экономиста

Главная проблема российской экономики заключается в ограничениях, которые предлагает сама экономическая система. Это препятствует росту производительности труда и общему прогрессу, заявил в беседе с корреспондентом ФАН экономист и предприниматель Петр Заборцев.

Существующая экономическая система содержит высокую долю расходов ресурсов, которые не приносят актуальной ценности людям, подчеркнул специалист. Дело в том, что на сегодняшний день транзакционные расходы съедают до 70–75% от всех затрат.

«Лучший путь к росту благосостояния и процветания — в поступательном изменении самих условий работы экономической системы, разработке и внедрении моделей поведения, которые будут иметь более высокую продуктивность. А главным средством создания таких моделей будут переосмысленные и развернутые в интересах людей средства обработки данных и искусственный интеллект», — рассказал Петр Заборцев.

Экономист предложил план того, как конкретно сделать это в масштабах всей страны. По его словам, новая перспективная прогрессивная модель социально-экономической системы — это созидательная технократия.

«Крайне важны примеры и образцы продвинутых и высокоэффективных моделей. В частности, хорошим примером может стать введение рекомендательной системы выбора поставщиков для госзаказчиков на основе ИИ, которая в перспективе позволит трансформировать избыточную и расточительную конкурсную систему. Новая система позволит на 95% сократить затраты разных ресурсов на организацию конкурсов, увеличить качество и конкурентность госзаказа», — добавил эксперт.

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По словам Петра Заборцева, в случае начала широкомасштабной реализации плана валовый внутренний продукт (ВВП) России вырастет в два раза в течение первых 5–7 лет. Страна получит резкий рост производительности труда, связанный с сокращением непродуктивных издержек.

«При снижении транзакционных издержек с текущего уровня в 75–80% до 35–40% производительность труда увеличится в 2,5–3 раза. Реализация плана положительно скажется и на деловой активности, миллионы людей заходят и смогут открыть новые наукоемкие и высокопродуктивные организации. В течение 10–15 лет в стране появятся десятки миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест. Вырастет качество товаров и экологичность экономики. План перехода к созидательной технократии, принятый как национальный план развития, позволит достичь полного технологического превосходства над другими странами в течение 10–20 лет», — считает экономист.

Ранее аналитики The Boston Consulting Group оценили рост финансового благосостояния России. Темпы роста финансового благосостояния РФ в 2019–2020 годах опережают Восточную Европу и среднемировые показатели, сообщается в отчете BCG.