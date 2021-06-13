Байден поддержал слова Путина о критической точке отношений России и США

Вашингтон, 13 июня. Президент США Джозеф Байден согласен с российским коллегой Владимиром Путиным в печальной оценке отношений между странами.

Ранее глава российского государства указал на критическую точку во взаимодействии государств. Руководитель Белого дома поддержал заявление Путина, добавив, что американские власти не ищут столкновений с Москвой. Президент РФ выразил надежду на нормализацию личных контактов и отношений между США и Россией.

Стремление к стабильным отношениям с российской стороной также выказали лидеры стран G7. Об этом говорится в финальном проекте совместного заявления политиков.