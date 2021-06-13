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Борис Джонсон и Эммануэль Макрон поругались на саммите G7

Политика
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон поругались на саммите G7
ТАСС  /  Stefan Rousseau

Лондон, 13 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Франции Эммануэль Макрон вступили в конфликт на саммите «Большой семерки» в графстве Корнуолл.

Представители государств не сошлись во мнениях по Brexit, написали журналисты агентства Reuters. Джонсон приводил обсуждение любого вопроса к теме выхода Великобритании из Евросоюза. По мнению Макрона, таким образом премьер-министр пытался отвлечь лидеров G7 от действительно важных вопросов.

«Не говори мне, что ты не знал, на что идешь, когда подписывался под выходом Британии из ЕС», — процитировало президента Франции издание.

Лондон официально вышел из ЕС в феврале 2020 года. Так Северная Ирландия стала обладателем двойного статуса. С одной стороны, она остается частью Великобритании, с другой — находится в составе таможенной территории международного объединения. Поэтому товары из королевства проходят проверку на территории Ирландии.

Ранее стало известно, что лидеры G7 стремятся к стабильным отношениям с Россией. По мнению представителей стран, необходимо развивать сферу общих интересов.

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G7 Brexit джонсон макрон саммит
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