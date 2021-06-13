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Японские ученые оценили возможность размножения людей на Марсе

Наука
Японские ученые оценили возможность размножения людей на Марсе
cnsa.gov.cn  /  china national space administration

Токио, 13 июня. Размножение людей на Марсе считалось невозможным из-за пагубного воздействия радиации на ДНК человека, однако японские ученые опровергли это мнение.

Специалисты отправили сперматозоиды мышей на МКС еще в 2015 году. Ученые провели тщательное исследование биологического материала шесть лет спустя. Несмотря на воздействие радиации, образцы все еще сохраняют свою способность к репродукции, выяснили японские специалисты.

Это открытие позволило ученым допустить возможность размножения на Красной планете и людей, и животных. Однако специалисты пока не придумали, как решить проблему с занятием сексом в условиях микрогравитации Марса, сообщает The Sun.

Скорый полет человека на Марс является абсолютным абсурдом, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его мнению, такая перспектива невозможна в ближайшее время по техническим причинам.

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