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«Большая семерка» подписала обязательство о сокращении углеродных выбросов

Политика
«Большая семерка» подписала обязательство о сокращении углеродных выбросов
pixabay.com

Лондон, 13 июня. Лидеры «Большой семерки» договорились о сокращении углеродных выбросов до нуля не позднее 2050 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, главы стран G7 подписали совместное обязательство, которое предусматривает сокращение углеродных выбросов. Меры должны помочь удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса.

Фон дер Ляйен добавила, что лидеры стран G7 договорились об отказе от угольной энергетики. Процесс будет проходить поэтапно. По словам главы Еврокомиссии, планы «Большой семерки» являются достижением и сильным сигналом всему миру.

Ранее стало известно, что страны G7 договорились увеличить финансирование экологических инициатив по всему миру. Поддержка подобных проектов должна повысить их привлекательность.

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G7 экология еврокомиссия
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