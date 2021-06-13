Совместное заявление лидеров стран G7 появилось в Сети

Лондон, 13 июня. Окончательный проект общего заявления лидеров «Большой семерки» по результатам трехдневного саммита в Великобритании появился в Сети.

Документ попал в распоряжение агентства Reuters. Авторами выступили представители Соединенного Королевства, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. В совместном обращении говорится о поддержке нормализации обстановки в Тайваньском проливе.

Стороны выказали встревоженность из-за ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В связи с этим они призвали отказаться от попыток скорректировать статус-кво в этом регионе. Лидеры G7 готовы вместе с Пекином противостоять глобальным вызовам, которые представляют взаимный интерес.

Также участники «Большой семерки» уделили внимание стремлению к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом ранее написал Bloomberg.