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Совместное заявление лидеров стран G7 появилось в Сети

Политика
Совместное заявление лидеров стран G7 появилось в Сети
Global Look Press  /  Andrew Parsons/No 10 Downing Str

Лондон, 13 июня. Окончательный проект общего заявления лидеров «Большой семерки» по результатам трехдневного саммита в Великобритании появился в Сети.

Документ попал в распоряжение агентства Reuters. Авторами выступили представители Соединенного Королевства, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. В совместном обращении говорится о поддержке нормализации обстановки в Тайваньском проливе.

Стороны выказали встревоженность из-за ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В связи с этим они призвали отказаться от попыток скорректировать статус-кво в этом регионе. Лидеры G7 готовы вместе с Пекином противостоять глобальным вызовам, которые представляют взаимный интерес.

Также участники «Большой семерки» уделили внимание стремлению к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом ранее написал Bloomberg.

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G7 китай большая семерка
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