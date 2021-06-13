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Меценат подарил вдове полицейского квартиру в центре Махачкалы

Общество
Меценат подарил вдове полицейского квартиру в центре Махачкалы
wikipedia.org  /  Suleymannabiev / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 13 июня. Меценат, пожелавший остаться неизвестным, подарил вдове офицера полиции Магомедтагира Тагирова квартиру в центре дагестанской столицы. Документы на жилье женщине вручил министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов.

По данным регионального МВД, старший лейтенант полиции Тагиров работал в хасавюртовском отделе дорожно-патрульной службы. Он погиб в 2011 году при исполнении служебных обязанностей.

Глава республиканского МВД отметил, что ведомством реализуется программа по обеспечению жильем семей погибших сотрудников, однако в силу некоторых независящих от властей обстоятельств не всегда удается в короткие сроки обеспечить такую поддержку. В таких случаях часто помогают местные предприниматели.

«В Дагестане есть такие люди, которые знают об этой проблеме и сами проявляют инициативу, приходят к нам. При этом они даже не хотят, чтобы их как-то обозначали публично. Наверное, добро и должно быть таким. Ими для вас приобретена квартира. Она достаточно хорошая, находится в центре города. Эта квартира уже ваша», — сказал Магомедов, обращаясь к вдове полицейского.

Ранее ФАН сообщал, что полковник полиции в отставке Мурадис Алидибиров получил в дар от дагестанского предпринимателя автомобиль «Лада Гранта». В 1999 году в ходе боевых действий в Ботлихском районе республики он подорвался на мине и потерял обе ноги.

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россия мвд дагестан обеспечение жильем
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