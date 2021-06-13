Форум «Россия — страна возможностей» перенесли из-за COVID-19. События дня

Форум «Россия - страна возможностей» перенесли из-за COVID-19 rsv.ru / АНО «Россия – страна возможностей» Организаторы форума «Россия — страна возможностей», который планировалось провести в Москве с 25 по 27 июня, перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации. По словам пресс-службы, форум отложили до «момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции». Напомним, ранее, 13 июня, сообщалось, что в Москве за сутки выявили около 7 тыс. новых случаев COVID-19. Последний раз такие цифры заболеваемости показывали в декабре 2020 года. Накануне власти города объявили о решении установить в Москве нерабочие дни 15-19 июня.

Посты ДПС установили на въезде в Ивановскую область из-за ухудшения ситуации с COVID-19 78.mvd.ru / ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Наряды ДПС выставили на въезде в Ивановскую область на Костромском, Ярославском и Московском направлениях, сообщает в воскресенье пресс-служба УМВД по области со ссылкой на решение регионального оперативного штаба. Отмечается, что причина такого решения - ухудшение эпидемиологической ситуации в столице. Для иногородних, въезжающих в область, обязательна двух недельная самоизоляция. Въезд в регион свободный только для тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19, есть справка об отрицательном тесте либо справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года. Отмечается, что в регионе ведется круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации, и не только на въездах.