Форум «Россия — страна возможностей» перенесли из-за COVID-19. События дня

Форум «Россия - страна возможностей» перенесли из-за COVID-19
rsv.ru / АНО «Россия – страна возможностей»
Организаторы форума «Россия — страна возможностей», который планировалось провести в Москве с 25 по 27 июня, перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации. По словам пресс-службы, форум отложили до «момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции». Напомним, ранее, 13 июня, сообщалось, что в Москве за сутки выявили около 7 тыс. новых случаев COVID-19. Последний раз такие цифры заболеваемости показывали в декабре 2020 года. Накануне власти города объявили о решении установить в Москве нерабочие дни 15-19 июня.
Посты ДПС установили на въезде в Ивановскую область из-за ухудшения ситуации с COVID-19
78.mvd.ru / ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Наряды ДПС выставили на въезде в Ивановскую область на Костромском, Ярославском и Московском направлениях, сообщает в воскресенье пресс-служба УМВД по области со ссылкой на решение регионального оперативного штаба. Отмечается, что причина такого решения - ухудшение эпидемиологической ситуации в столице. Для иногородних, въезжающих в область, обязательна двух недельная самоизоляция. Въезд в регион свободный только для тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19, есть справка об отрицательном тесте либо справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года. Отмечается, что в регионе ведется круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации, и не только на въездах.
Четыре человека погибли во время отдыха на озере в Карелии
vk.com / МЧС53 Новгородская область
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти семьи с двумя детьми. Трагедия произошла на карельском Кумчозере. Незадолго до трагедии семейная пара затопила баню. Взяла детей и решила покататься на старой лодке. Ни на ком из людей не было спасательных жилетов. Согласно одной из версий, лодка перевернулась. Местный житель вызвал сотрудников МЧС. Спасатели вытащили из воды тела погибших.