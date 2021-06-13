Повсеместный запрет криптовалюты назвали фантазией

Москва, 13 июня. Несмотря на продолжающиеся дебаты криптоэкспертов, многие сходятся во мнении, что токены вряд ли массово запретят на законодательном уровне.

Криптовалютные активы последнее время отличаются нарастающей волатильностью. Только в апреле курс биткоина перешел планку в 60 тыс. долларов, но уже через пару месяцев ключевой токен современности торгуется в коридоре от 30 до 40 тысяч долларов, и никто не знает, как он поведет себя дальше. Точно также аналитики не уверены, как именно государства будут регулировать оборот монет. Об этом пишет «Прайм».

Некоторая неопределенность сохраняется на рынке криптовалют, что не мешает многим людям по всему миру верить в светлое будущее цифровых денег. Такого мнения придерживается автор канала в Telegram про инвестиции Евгений Коваленко.

Правительства по-разному относятся к криптовалюте. Например, в Китае недавно заблокировали возможность транзакций в токенах для финансовых организаций, а в Сальвадоре биткоины приравняли к долларам и разрешили использовать их в качестве платежного средства.

«Если и другие страны последуют примеру Китая, особенно США, это потянет криптовалюты вниз. Что, скорее всего, прикончит их», — пишет автор канала «Лимон на чай».

Тем не менее, многие прогрессивные частные фонды активно инвестируют в криптовалюту, а банки создают специальные отделы, чтобы оценивать все перспективы и риски — это говорит о серьезности намерений финансовых структур, с точки зрения аналитика Владимира Ананьева.

Криптовалютные инструменты немного просели из-за давления, но глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский все равно видит в токенах потенциал. Многие аналитики занимают компромиссную позицию — скорый запрет, как и скорое глобальное применение цифровых денег маловероятно. В России Госдума уже начала прорабатывать вопросы регулирования монет.