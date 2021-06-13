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МХАТ не планировал показы спектакля возмутившегося постановкой с Бузовой Адасинского

Шоу-бизнес
МХАТ не планировал показы спектакля возмутившегося постановкой с Бузовой Адасинского
Global Look Press  /  Viktor Chernov

Москва, 13 июня. МХАТ не планировал показы мюзикла «Золото» режиссера Антона Адасинского, отказавшегося сотрудничать с театром после спектакля с участием певицы Ольги Бузовой, выяснил ФАН.

Премьера постановки под названием «Чудесный грузин», в которой экс-ведущая «Дома-2» сыграла роль Беллы Шанталь, прошла во МХАТе 11 и 12 июня. Спектакль с участием Бузовой рассказывает о молодом Иосифе Сталине.

После показов спектакля возмутившийся Адасинский написал театру открытое письмо об отказе от сотрудничества. Режиссер заявил, что его мюзикла «Золото» на сцене МХАТа больше не будет. Однако в афише на ближайшее время постановка Адасинского и так не значилась. Премьера «Золота» состоялась в театре 29 февраля прошлого года.

Отказ от сотрудничества с МХАТом режиссер объяснил нежеланием «быть в одной новостной ленте с именами порноактрис». Кроме того, Адасинский обвинил Сталина в покалеченных судьбах некоторых членов своей семьи.

Как сообщил источник ФАН, МХАТ планирует подписать новый контракт с Бузовой на роль в «Чудесном грузине». Спектакли с участием певицы прошли при полных аншлагах.

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Все новости / Шоу-бизнес / МХАТ не планировал показы спектакля возмутившегося постановкой с Бузовой Адасинского
театр бузова мхат
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