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Тренер сборной Дании подтвердил остановку сердца у Кристиана Эриксена на поле

Спорт
Тренер сборной Дании подтвердил остановку сердца у Кристиана Эриксена на поле
Global Look Press  /  Maurizio Borsari

Копенгаген, 13 июня. Главный тренер сборной Дании Каспель Юльманн принял участие в пресс-конференции в Копенгагене, на которой прокомментировал ситуацию с Кристианом Эриксеном.

По словам наставника датчан, все футболисты были шокированы случившимся. Юльманн подтвердил остановку сердца Эриксена прямо на поле. Он выразил надежду, что после этого инцидента, товарищи Кристиана придут в себя и смогут играть в полную силу.

«Будем играть ради него», — заверил спортивный функционер.

Юльманн не уверен, что было правильно продолжить игру после первого тайма. Футболисты сборной Дании боялись, что могли потерять лучшего друга. Не исключено, что из-за этих переживаний они проиграли Финляндии со счетом 1:0.

Матч Дания — Финляндия на Евро-2020 состоялся накануне в Копенгагене. В конце первого тайма Кристиан Эриксен упал на землю и потерял сознание. Медикам после нескольких попыток удалось вернуть его к жизни, после чего пострадавшего госпитализировали. Сейчас здоровью 29-летнего футболиста ничто не угрожает, он даже подумывает о возвращении на поле.

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евро-2020 Эриксен юльманн
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