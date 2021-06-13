На руках — одни отписки: как жители Воронежской области с властью проблемы решали

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев побывал в родном городе Воронеже, где с сожалением отметил, что местные проблемы на протяжении многих лет не решаются, а власти не спешат услышать жителей.

Он обратил внимание на состояние улицы Кронштадтская, где провел детство. За эти годы улица не изменилась: канализации и нормальных дорог как не было, так и нет. При этом в свое время канализацию проложили, трубы закопали, деньги освоили, а результата все нет. Городские главы меняются, а проблемы остаются. Как говорят люди, все есть только в документах, хорошо, что хотя бы в платежные счета такую «канализацию» не включают. Ситуация не лучше и на располагающейся неподалеку улице Саврасова.

«Там тоже проблем — вагон и маленькая тележка: и с дорогой, и с ливневками, и с городским транспортом. Все — из-за застройки новыми домами. Застройщик не учитывает интересы жителей улицы, начиная от уборки мусора и заканчивая местом для разворота общественного транспорта на конечной остановке. Лично видел, как транспорт едет фактически по придомовой территории», — отметил Алексей Журавлев.

Федеральное агентство новостей /

Когда депутат приехал, местные жители передали стопку обращений, по которым ранее получили отписки от властей. Журавлев сказал, что теперь чиновникам придется обратить внимание на проблемы жителей: и на вопрос канализации, сохранения парковой зоны, и на дороги, которые не рассчитаны для большегрузных машин, а также на состояние памятников.

В селе Девица Семилукского района (здесь проживают около шести тысяч человек) без обсуждения с жителями реконструируют автомагистраль. Согласно плану после реконструкции съезды с обеих сторон уберут. Жителям, чтобы попасть из одной части села в другую, придется делать объезд в 5 км. Важные объекты инфраструктуры села станут труднодоступны для многих из них.

«Инфраструктура в поселении — важнейшая составляющая цивилизованной жизни в XXI веке. Такие проекты обязательно должны обсуждаться с жителями. Считаю, без слушаний подобная стройка — преступление!» — согласился с жителями депутат.

Федеральное агентство новостей /

Есть в деревне и другие нерешенные проблемы: в воде высокая концентрация металлов, уличное освещение в вечернее время есть не везде.

«Мы обращаемся к чиновникам, просим, пишем, ничего не помогает, на руках — одни отписки. Что делать? Одна надежда на нашего народного депутата Алексея Журавлева», — сказал житель села Юрий Степкин.

В завершение рабочей поездки в Воронежскую область депутат встретился с представителями реготделения партии. Алексей Журавлев рассказал о проекте «100 городов», в рамках которого он объезжает малые города России и собирает народные жалобы. Он напомнил, что представители родины — народные защитники, те, кто слышит людей и помогает им отстаивать свои права.