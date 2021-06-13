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Меган Маркл до встречи с принцем Гарри пыталась очаровать футболиста

Общество
Меган Маркл до встречи с принцем Гарри пыталась очаровать футболиста
Global Look Press  /  CBS

Лондон, 13 июня. Меган Маркл до того как начать встречаться с принцем Гарри и стать частью королевской семьи вовсе не метила в аристократки и мечтала об отношениях с футболистом из Британии.

Подробностями личной жизни экс-звезды сериала «Форс-мажоры» поделилась с прессой ее близкая подруга радиоведущая Лиззи Канди. Она сообщила, что до того, как в жизни Маркл появился принц Гарри, та пыталась завязать отношения с британским футболистом Эшли Коулом в 2013 году. По словам Канди, Меган всегда хотела жить в Лондоне и иметь молодого человека с очаровательным британским акцентом.

«Меган говорила, что хочет жить в Лондоне и ей бы хотелось иметь британского бойфренда. Тогда я посмотрела в своем списке контактов кого-то, кто мог бы составить для нее отличную пару», — рассказала Лиззи в беседе с журналом PageSix.

Сейчас неудавшейся «свахе» крайне смешно вспомнить о пытках свести эту парочку, поскольку Коул так и не проникся идеей встречаться с Меган. Зато очарованию актрисы быстро поддался герцог Сассекский, что привело к широко известному результату. Лиззи Канди заметила, что хорошо понимает принца Гарри, поскольку в Маркл всегда было «что-то особенное».

«Она на самом деле полна энергии, такая девочка-девочка. Меган постоянно говорит, и мы всегда непрестанно смеялись вместе. Мы едва познакомились и сразу же обменялись номерами. Мне показалось, словно мы знакомы всю жизнь», — рассказала ведущая.

А вот судьба Коула сложилась чуть менее удачно: звездный левый защитник провел несколько сотен матчей за клубы «Арсенал» и «Челси» и попрощался со спортивной карьерой в 2019 году. Личная жизнь у него не задалась: прессе известно только о его последней пассии, которая еще в 2010 году ушла от него, поскольку устала от постоянных измен.

А вот членов королевской семьи все больше беспокоит состояние психического здоровья принца. Королевский биограф Анджела Левин рассказала, что принцу Гарри в семье привыкли прощать многое, делая поправку на состояние его психики. Герцог Сассекский не скрывал в последние годы, что страдал от панических атак и злоупотреблял спиртными напитками.

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Все новости / Общество / Меган Маркл до встречи с принцем Гарри пыталась очаровать футболиста
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