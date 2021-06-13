Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 17:02
17:00
Общество
Instagram-аккаунт стрелявшего в человека зоозащитника будет заблокирован
16:58
Спорт
Тренер сборной Дании подтвердил остановку сердца у Кристиана Эриксена на поле
16:54
Шоу-бизнес
МХАТ не планировал показы спектакля возмутившегося постановкой с Бузовой Адасинского
16:54
Экономика
Повсеместный запрет криптовалюты назвали фантазией
16:44
Армия
В НАТО заявили о важности диалога с Москвой в период напряженности между РФ и Западом
16:43
Общество
Меган Маркл до встречи с принцем Гарри пыталась очаровать футболиста
16:43
Общество
Стариков: после истории с экстремизмом в ФБК МИ-6 и ЦРУ взяли паузу
16:43
Происшествия
ФАН установил личности утонувших членов семьи на карельском озере
16:39
Происшествия
СК устанавливает причину перевертывания лодки с четырьмя жителями Карелии
16:37
Происшествия
Петербуржец погиб при пожаре на улице Красного Курсанта
Все новости

ФАН установил личности утонувших членов семьи на карельском озере

  /   Обновлено: 13 июня 2021 16:47
Происшествия
ФАН установил личности утонувших членов семьи на карельском озере
ivanovo.sledcom.ru

Петрозаводск, 13 июня. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти семьи с двумя детьми. Установлено, что погиб отец семейства — Владимир Г. и его жена Кристина Г.

Трагический инцидент произошел на озере Кумчозеро. Семейная пара взяла детей и решила покататься на старой лодке. Предварительно они не стали одевать спасательные жилеты. По одной из основных версий, лодка перевернулась.

Местные жители вызвали сотрудников МЧС, которые вытащили из воды тела погибших, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Поиски детей продолжаются до сих пор.

Также известно, что погибшая женщина работала учителем. Супругам было по 31 году.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН установил личности утонувших членов семьи на карельском озере
лодка карелия смерть семья озеро
Комментировать
Эксклюзив
На руках — одни отписки: как жители Воронежской области с властью проблемы решали
На руках — одни отписки: как жители Воронежской области с властью проблемы решали
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 105640 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 80138 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 60455 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 43427 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 38942 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Рейтинг@Mail.ru