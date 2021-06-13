ФАН установил личности утонувших членов семьи на карельском озере

Петрозаводск, 13 июня. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти семьи с двумя детьми. Установлено, что погиб отец семейства — Владимир Г. и его жена Кристина Г.

Трагический инцидент произошел на озере Кумчозеро. Семейная пара взяла детей и решила покататься на старой лодке. Предварительно они не стали одевать спасательные жилеты. По одной из основных версий, лодка перевернулась.

Местные жители вызвали сотрудников МЧС, которые вытащили из воды тела погибших, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Поиски детей продолжаются до сих пор.

Также известно, что погибшая женщина работала учителем. Супругам было по 31 году.